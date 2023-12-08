Воробьев Герасим Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875 ст.
Отец: Леонтий Прохоров
Мать: Афимья Демидова
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Жена: Матрона Семенова
Рождение ребёнка
19.02.1905
Сын: Воробьев Егор Герасимович
Мать ребёнка: Матрона Семенова
Калининская обл., Максатихинский р-н, Пальчихинский с/с, д. Липовка
Смерть
Неизвестно