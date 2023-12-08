Воробьев Герасим Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Герасим Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875 ст.

Отец: Леонтий Прохоров

Мать: Афимья Демидова

Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Жена: Матрона Семенова

Рождение ребёнка
19.02.1905

Сын: Воробьев Егор Герасимович

Мать ребёнка: Матрона Семенова

Калининская обл., Максатихинский р-н, Пальчихинский с/с, д. Липовка
Смерть
Неизвестно
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