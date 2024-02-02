Афимья Меркурьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркурий
Рождение ребёнка
23.03.1882 ст.
Дочь: Матрона Семенова
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Семен Андреев
Смерть
Неизвестно