Семен Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
23.03.1882 ст.
Дочь: Матрона Семенова
Мать ребёнка: Афимья Меркурьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Афимья Меркурьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Афимья Меркурьева
Смерть
Неизвестно