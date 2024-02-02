Семен Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1882 ст.

Дочь: Матрона Семенова

Мать ребёнка: Афимья Меркурьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Афимья Меркурьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Афимья Меркурьева

Смерть
Неизвестно
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