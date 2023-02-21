Зазыкин Пётр Павлович
Место рожденияИсетский р-н, с. Краснове
Дата рождения1898
Дата смерти26.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Исетский р-н, с. Краснове
Рождение ребёнка
19.01.1909
Мать ребёнка: Зазыкина Ольга
Оренбургская обл., г.Соль-Илецк
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Зазыкина Ольга
Рождение ребёнка
До 1923
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
26.11.1937