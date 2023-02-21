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Зазыкин Пётр Павлович

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Место рождения

Исетский р-н, с. Краснове

Дата рождения

1898

Дата смерти

26.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
Около 1912 г.р.
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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Исетский р-н, с. Краснове
Рождение ребёнка
19.01.1909

Сын: Зазыкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Зазыкина Ольга

Оренбургская обл., г.Соль-Илецк
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Зазыкина Ольга

Рождение ребёнка
До 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зазыкина Ольга

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зазыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зазыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зазыкина Ольга

Смерть
26.11.1937
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