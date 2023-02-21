(Зазыкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зазыкина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Зазыкин Пётр Павлович

Мать: Зазыкина Ольга

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