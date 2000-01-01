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Зазыкин Иван Петрович

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Место рождения

Оренбургская обл., г.Соль-Илецк

Дата рождения

19.01.1909

Дата смерти

20.06.1973

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Жена

Около 1909 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1909

Отец: Зазыкин Пётр Павлович

Мать: Зазыкина Ольга

Оренбургская обл., г.Соль-Илецк
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Зазыкина Елена

Рождение ребёнка
03.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зазыкина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зазыкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зазыкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зазыкина Елена

Смерть
20.06.1973
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