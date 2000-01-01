Зазыкин Иван Петрович
Место рожденияОренбургская обл., г.Соль-Илецк
Дата рождения19.01.1909
Дата смерти20.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1909
Отец: Зазыкин Пётр Павлович
Мать: Зазыкина Ольга
Оренбургская обл., г.Соль-Илецк
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Зазыкина Елена
Рождение ребёнка
03.07.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зазыкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
20.06.1973