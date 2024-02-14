Рахматуллина (Тимушева) Майдя
Место рожденияУльяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимушев Батырхан
Мать: Тимушева Афифя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1937
Дочь: Мустафина (Рахматуллина) Зайтуна
Отец ребёнка: Рахматуллин Джиржис Тагирович
Рождение ребёнка
15.07.1939
Дочь: Таркинская (Рахматулина) Хафия
Отец ребёнка: Рахматуллин Джиржис Тагирович
Смерть
Неизвестно