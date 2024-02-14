Рахматуллина (Тимушева) Майдя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина (Тимушева) Майдя

Место рождения

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимушев Батырхан

Мать: Тимушева Афифя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Джиржис Тагирович

Рождение ребёнка
15.06.1937

Дочь: Мустафина (Рахматуллина) Зайтуна

Отец ребёнка: Рахматуллин Джиржис Тагирович

Рождение ребёнка
15.07.1939

Дочь: Таркинская (Рахматулина) Хафия

Отец ребёнка: Рахматуллин Джиржис Тагирович

Смерть
Неизвестно

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