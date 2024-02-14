Рахматуллин Джиржис Тагирович
Место рожденияс.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Дата рождения1909
Дата смертиОколо ?.02.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рахматулин Джиржак Тогирович красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1909 Дата и место призыва 13.09.1941 Старо-Кулаткинский РВК, Ульяновская обл., Старо-К... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1937
Дочь: Мустафина (Рахматуллина) Зайтуна
Мать ребёнка: Рахматуллина (Тимушева) Майдя
Рождение ребёнка
15.07.1939
Дочь: Таркинская (Рахматулина) Хафия
Мать ребёнка: Рахматуллина (Тимушева) Майдя
Смерть
Около ?.02.1942