Рахматуллин Джиржис Тагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Джиржис Тагирович

Место рождения

с.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.

Дата рождения

1909

Дата смерти

Около ?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Рахматуллин Тагир

Мать: Рахматуллина Балужан Сулеймановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахматуллина (Тимушева) Майдя

Военная служба
Неизвестно
Рахматулин Джиржак Тогирович красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1909 Дата и место призыва 13.09.1941 Старо-Кулаткинский РВК, Ульяновская обл., Старо-К... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1937

Дочь: Мустафина (Рахматуллина) Зайтуна

Мать ребёнка: Рахматуллина (Тимушева) Майдя

Рождение ребёнка
15.07.1939

Дочь: Таркинская (Рахматулина) Хафия

Мать ребёнка: Рахматуллина (Тимушева) Майдя

Смерть
Около ?.02.1942

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