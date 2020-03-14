Таркинская (Рахматулина) Хафия
Место рожденияс.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Дата рождения15.07.1939
Дата смерти14.03.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайнуллин Рафик
Рождение ребёнка
25.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2020