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Тимушев Батырхан

Место рождения

Саратовская губ., Хвалынский уезд, с.Старое Зеленое

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимушев Абубакир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахматуллина (Тимушева) Майдя

Мать ребёнка: Тимушева Афифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимушева Афифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимушева Афифя

Рождение ребёнка
1912

Сын: Тимушев Каюм

Мать ребёнка: Тимушева Афифя

Рождение ребёнка
1922

Сын: Тимушев Хамит

Мать ребёнка: Тимушева Афифя

Смерть
Неизвестно

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