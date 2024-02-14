Тимушев Батырхан
Место рожденияСаратовская губ., Хвалынский уезд, с.Старое Зеленое
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимушев Абубакир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахматуллина (Тимушева) Майдя
Мать ребёнка: Тимушева Афифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимушева Афифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимушева Афифя
Рождение ребёнка
1912
Сын: Тимушев Каюм
Мать ребёнка: Тимушева Афифя
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тимушев Хамит
Мать ребёнка: Тимушева Афифя
Смерть
Неизвестно