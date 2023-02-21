Рублёва Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Хавронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Рублёв Кузьма Антонович

Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Рублёв Василий Антонович

Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рублёв Никифор Антонович

Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич

Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Никита Антонович

Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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