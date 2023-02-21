Рублёва Хавронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рублев Антон Андреевич
Смерть
Неизвестно