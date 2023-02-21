Рублев Никита Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рублев Антон Андреевич
Мать: Рублёва Хавронья
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Рублёва ?
Рождение ребёнка
1884
Сын: Рублёв Макар Никитич
Мать ребёнка: Рублёва ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублёва ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Дуня Никитична
Мать ребёнка: Рублёва ?
Смерть
Неизвестно