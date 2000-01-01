Рублев Антон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублев Антон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Рублёв Андрей Архипович

Мать: Рублёва ?

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Авдотья Антоновна

Мать ребёнка: Рублёва Хавронья

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Рублёва Хавронья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Рублёв Кузьма Антонович

Мать ребёнка: Рублёва Хавронья

Рождение ребёнка
1828

Сын: Рублёв Василий Антонович

Мать ребёнка: Рублёва Хавронья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рублёв Никифор Антонович

Мать ребёнка: Рублёва Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Никита Антонович

Мать ребёнка: Рублёва Хавронья

Смерть
Неизвестно
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