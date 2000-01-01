Рублев Антон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Рублёв Андрей Архипович
Мать: Рублёва ?
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Авдотья Антоновна
Мать ребёнка: Рублёва Хавронья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Рублёва Хавронья
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Рублёва Хавронья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Рублёва Хавронья
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Рублёва Хавронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублёва Хавронья
Смерть
Неизвестно