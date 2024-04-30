Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитин
Рождение ребёнка
Между 1726 и 1731
Сын: Иван Большой Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Иван Меньшой Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1741
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Смерть
Неизвестно