Дарья Михайлова Около 1697 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1701 г.р.

Дети

Между 1726 и 1731 г.р.
Около 1731 г.р.
Около 1736 г.р.
Между 1738 и 1741 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитин

Рождение ребёнка
Между 1726 и 1731

Сын: Иван Большой Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Иван Меньшой Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Рождение ребёнка
Между 1738 и 1741

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Смерть
Неизвестно

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