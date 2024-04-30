Иван Меньшой Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Иван Никитин
Мать: Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Егорова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Налогин Иван Иванов
Мать ребёнка: Праскева Егорова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Налогин Петр Иванов
Мать ребёнка: Праскева Егорова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Праскева Егорова
Смерть
Неизвестно