Иван Меньшой Иванов Около 1731 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИван Меньшой Иванов

Иван Меньшой Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Иван Никитин

Мать: Дарья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Егорова

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Налогин Иван Иванов

Мать ребёнка: Праскева Егорова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Налогин Петр Иванов

Мать ребёнка: Праскева Егорова

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Праскева Егорова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.