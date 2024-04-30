Иван Большой Иванов Между 1726 и 1731 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Большой Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1726 и 1731

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1731 г.р.
Между 1722 и 1731 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1731

Отец: Иван Никитин

Мать: Дарья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Алексеева\Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева\Александрова

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Прусаков Иван Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева\Александрова

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Елисавета Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева\Александрова

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева\Александрова

Смерть
1806

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