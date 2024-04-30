Иван Большой Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1726 и 1731
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1731
Отец: Иван Никитин
Мать: Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева\Александрова
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Прусаков Иван Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева\Александрова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Елисавета Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева\Александрова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева\Александрова
Смерть
1806