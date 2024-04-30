Семён Иванов Между 1738 и 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семён Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1738 и 1741

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

АО
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Место
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Рождение
Между 1738 и 1741

Отец: Иван Никитин

Мать: Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Семенова

Мать ребёнка: Ксения Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Васильева

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Семен Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1805

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