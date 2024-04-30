Семён Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1738 и 1741
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1741
Отец: Иван Никитин
Мать: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Семенова
Мать ребёнка: Ксения Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Семен Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1805