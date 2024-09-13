Кобелев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1801
с разрешения начальства в 1849 году перечислены в починок Ново-Городище
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Кобелева) Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Кобелева (Драчева) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Кобелева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кобелева (Драчева) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Кобелев Евстафий Михайлович
Мать ребёнка: Кобелева (Драчева) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1856
Сын: Кобелев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна
Бракосочетание
22.01.1856
Рождение ребёнка
03.10.1859
Дочь: (Кобелева) Афанасия Михайловна
Мать ребёнка: Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна
Рождение ребёнка
20.10.1862
Дочь: (Кобелева) Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна
Смерть
Неизвестно