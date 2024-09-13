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Кобелев Михаил Васильевич

Место рождения

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.09.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1801

Отец: Кобелев Василий Тимофеевич

Мать: Кобелева (Чекменева) Анисия Матвеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
с разрешения начальства в 1849 году перечислены в починок Ново-Городище
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Кобелева (Драчева) Варвара Петровна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Кобелева) Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Кобелева (Драчева) Варвара Петровна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Кобелева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кобелева (Драчева) Варвара Петровна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кобелев Евстафий Михайлович

Мать ребёнка: Кобелева (Драчева) Варвара Петровна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.01.1856

Сын: Кобелев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
22.01.1856

Жена: Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.10.1859

Дочь: (Кобелева) Афанасия Михайловна

Мать ребёнка: Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.10.1862

Дочь: (Кобелева) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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