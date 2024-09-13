Кобелева (Драчева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Драчева) Варвара Петровна

Место рождения

Рейд, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

09.12.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рейд, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Кобелева) Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Кобелева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кобелев Евстафий Михайлович

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
09.12.1854
Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

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