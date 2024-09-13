Кобелева (Драчева) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти09.12.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Кобелева) Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Кобелева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Кобелев Евстафий Михайлович
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Смерть
09.12.1854
Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край