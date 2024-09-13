Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна

Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна

Место рождения

Новозалесново, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Новозалесново, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.01.1856

Сын: Кобелев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
22.01.1856

Муж: Кобелев Михаил Васильевич

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.10.1859

Дочь: (Кобелева) Афанасия Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.10.1862

Дочь: (Кобелева) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.