Кобелева (Кустова) Варвара Зиновьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1856
Сын: Кобелев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Бракосочетание
22.01.1856
Рождение ребёнка
03.10.1859
Дочь: (Кобелева) Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1862
Дочь: (Кобелева) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно