Козьяков Григорий Демьянов
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Козьяков Демьян Казьмин
Мать: Козьякова ?
Рождение ребёнка
03.11.1890
Сын: Козьяков Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
05.04.1893
Сын: Козьяков Василий Григорьев
Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
14.08.1895
Сын: Козьяков Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
14.05.1901
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
02.04.1903
Сын: Козьяков Никита Григорьев
Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
21.05.1904
Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
27.06.1913
Сын: Козьяков Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно