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Козьяков Григорий Демьянов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Козьяков Демьян Казьмин

Мать: Козьякова ?

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1890

Сын: Козьяков Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1893

Сын: Козьяков Василий Григорьев

Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.08.1895

Сын: Козьяков Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.05.1901

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1903

Сын: Козьяков Никита Григорьев

Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.05.1904

Сын: Козьяков Иван Григорьев

Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Козьяков Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Козьякова Евдокия Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьякова Евдокия Андреева

Смерть
Неизвестно
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