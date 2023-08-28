Козьякова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьякова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Козьяков Григорий Демьянов

Отец ребёнка: Козьяков Демьян Казьмин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Агрипина Демьянова

Отец ребёнка: Козьяков Демьян Казьмин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьяков Демьян Казьмин

Смерть
Неизвестно
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