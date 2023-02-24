Лешин Кирсан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешин Кирсан Михайлович

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Место рождения

Советский Союз, Россия, Ульяновская, Баевка

Дата рождения

12.03.1878

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1877 г.р.
1884 г.р.

Дети

1898 г.р.
1908 г.р.
1910 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1878

Отец: Лешин Михаил Иванович

Мать: Лешина Евгения (Елена) Акимовна

Советский Союз, Россия, Ульяновская, Баевка
Бракосочетание
07.?.1897

Жена: Лешина Ксения Павловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Лешин Никифор Кирсанович

Мать ребёнка: Лешина Ксения Павловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1906

Жена: Лешина Агрипина Николаевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1908

Дочь: Елизавета Кирсановна

Мать ребёнка: Лешина Агрипина Николаевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1910

Сын: Лешин Иван Кирсанович

Мать ребёнка: Лешина Агрипина Николаевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лешина Агрипина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лешина Агрипина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лешина Агрипина Николаевна

Смерть
1930
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