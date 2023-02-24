Лешин Кирсан Михайлович
Место рожденияСоветский Союз, Россия, Ульяновская, Баевка
Дата рождения12.03.1878
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1878
Советский Союз, Россия, Ульяновская, Баевка
Бракосочетание
07.?.1897
Жена: Лешина Ксения Павловна
Рождение ребёнка
06.02.1898
Мать ребёнка: Лешина Ксения Павловна
Бракосочетание
30.?.1906
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1908
Дочь: Елизавета Кирсановна
Мать ребёнка: Лешина Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
28.11.1910
Мать ребёнка: Лешина Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1930