Лешина (Паксеваткина) Евгения (Елена) Акимовна
Место рождения
Дата рождения18.05.1856
Дата смерти23.12.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1856
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
03.01.1876
Отец ребёнка: Лешин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1878
Отец ребёнка: Лешин Михаил Иванович
Советский Союз, Россия, Ульяновская, Баевка
Смерть
23.12.1917
Похороны
Неизвестно
Баевка Николаевского района