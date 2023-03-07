Лешина (Паксеваткина) Евгения (Елена) Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Паксеваткина) Евгения (Елена) Акимовна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.05.1856

Дата смерти

23.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1856

Отец: Паксеваткин Аким Харитонович

Мать: Паксеваткина Анна Трифонова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1875

Муж: Лешин Михаил Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1876

Сын: Лешин Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Лешин Михаил Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1878

Сын: Лешин Кирсан Михайлович

Отец ребёнка: Лешин Михаил Иванович

Советский Союз, Россия, Ульяновская, Баевка
Смерть
23.12.1917
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Баевка Николаевского района
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