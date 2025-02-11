Лёшин Михаил Иванович
мужской, родился 14.09.1850, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛешин Иван Ефремов1824 г.р.
МатьЛешина Татьяна Сергеева1815 г.р.
Супруги
Лёшина (Паксеваткина) Евгения Акимовна / Елена Акимова18.05.1856 г.р.
Дети
Лешин Филипп Михайлович03.01.1876 г.р.
Лёшин Кирсан Ж.Р. 1930 Михайлович12.03.1878 г.р.
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Рождение
14.09.1850
Отец: Лешин Иван Ефремов
Мать: Лешина Татьяна Сергеева
Место жительства
1858
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
03.01.1876
Рождение ребёнка
12.03.1878
Сын: Лёшин Кирсан Ж.Р. 1930 Михайлович
Мать ребёнка: Лёшина (Паксеваткина) Евгения Акимовна / Елена Акимова
Смерть
Неизвестно