Лёшин Михаил Иванович 14.09.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Лёшин Михаил Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.09.1850, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лешин Иван Ефремов1824 г.р.
Мать
Лешина Татьяна Сергеева1815 г.р.
Супруги
Лёшина (Паксеваткина) Евгения Акимовна / Елена Акимова18.05.1856 г.р.
Дети
Лешин Филипп Михайлович03.01.1876 г.р.
Лёшин Кирсан Ж.Р. 1930 Михайлович12.03.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1850

Отец: Лешин Иван Ефремов

Мать: Лешина Татьяна Сергеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Бракосочетание
1875

Жена: Лёшина (Паксеваткина) Евгения Акимовна / Елена Акимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.01.1876

Сын: Лешин Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Лёшина (Паксеваткина) Евгения Акимовна / Елена Акимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.03.1878

Сын: Лёшин Кирсан Ж.Р. 1930 Михайлович

Мать ребёнка: Лёшина (Паксеваткина) Евгения Акимовна / Елена Акимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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