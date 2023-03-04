Толстой Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Пётр Андреевич

Толстой Пётр Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Толстой Андрей Иванович

Мать: Толстая Александра Ивановна

Дворянский титул
1760
Рождение ребёнка
12.02.1780 ст.

Сын: Толстой Константин Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
10.02.1783 ст.

Сын: Толстой Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Елизавета Егоровна

Смерть
1822
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close