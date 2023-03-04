Толстой Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Дворянский титул
1760
Рождение ребёнка
12.02.1780 ст.
Сын: Толстой Константин Петрович
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
Рождение ребёнка
10.02.1783 ст.
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822