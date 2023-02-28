Толстая (Щетинина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Щетинина) Александра Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.05.1727 ст.

Дата смерти

02.02.1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1727 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.06.1745 ст.

Муж: Толстой Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1746

Сын: Толстой Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Толстой Иван Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1757 ст.

Сын: Толстой Илья Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Смерть
02.02.1811 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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