Толстая (Щетинина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.05.1727 ст.
Дата смерти02.02.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1727 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1745 ст.
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1757 ст.
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Смерть
02.02.1811 ст.