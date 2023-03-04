Толстая (Барбот Де Морни Де Женевьев) Елизавета Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1780 ст.
Сын: Толстой Константин Петрович
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1783 ст.
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1803