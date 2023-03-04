Толстая (Барбот Де Морни Де Женевьев) Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Барбот Де Морни Де Женевьев) Елизавета Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1780 ст.

Сын: Толстой Константин Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1783 ст.

Сын: Толстой Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Пётр Андреевич

Смерть
1803