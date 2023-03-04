Блинов Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Иван Тимофеевич

Блинов Иван Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Блинов Тимофей Власович

Мать: Блинова Агафея Лаврентева

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Прохорова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Прохорова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Блинов Парфён Иванович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Пелагея Прохорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close