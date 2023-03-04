Блинов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Блинов Тимофей Власович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Прохорова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Прохорова
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789