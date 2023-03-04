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Блинов Тимофей Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Блинов Власий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Блинов Гаврил Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинова Агафея Лаврентева

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Злобина Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Блинова Агафея Лаврентева

Рождение ребёнка
1729

Сын: Блинов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинова Агафея Лаврентева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельтюкова Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Блинова Агафея Лаврентева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Агафея Лаврентева

Смерть
1762
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