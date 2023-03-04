Блинов Тимофей Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Блинов Власий Иванович
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Блинова Агафея Лаврентева
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Злобина Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Блинова Агафея Лаврентева
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Блинова Агафея Лаврентева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельтюкова Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Блинова Агафея Лаврентева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1762