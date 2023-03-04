Блинова Агафея Лаврентева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Блинов Тимофей Власович
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Злобина Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Блинов Тимофей Власович
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Блинов Тимофей Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельтюкова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Блинов Тимофей Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765