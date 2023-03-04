Блинова Агафея Лаврентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Агафея Лаврентева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Блинов Гаврил Тимофеевич

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Власович

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Злобина Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Власович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Блинов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельтюкова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Тимофей Власович

Смерть
После 1765
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