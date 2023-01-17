Блинова (Рублёва) Пелагея Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Рублёва) Пелагея Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Блинов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Блинов Парфён Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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