Блинова (Рублёва) Пелагея Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Блинов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Блинов Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791