Игнатьева (Ершова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Ершова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.03.1935

Дата смерти

30.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1935

Отец: Ершов Василий Степанович

Мать: Ершова (Васильева) Зоя Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер, экономист
Бракосочетание
10.10.1957

Муж: Игнатьев Лев Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.09.1958

Дочь: Пархоменко (Игнатьева) Марина Львовна

Отец ребёнка: Игнатьев Лев Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.04.1960

Дочь: Белокузова (Игнатьева) Ольга Львовна

Отец ребёнка: Игнатьев Лев Анатольевич

Смерть
30.11.1997
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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