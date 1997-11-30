Игнатьева (Ершова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1935
Дата смерти30.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1935
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер, экономист
Бракосочетание
10.10.1957
Рождение ребёнка
25.09.1958
Дочь: Пархоменко (Игнатьева) Марина Львовна
Отец ребёнка: Игнатьев Лев Анатольевич
Рождение ребёнка
25.04.1960
Дочь: Белокузова (Игнатьева) Ольга Львовна
Отец ребёнка: Игнатьев Лев Анатольевич
Смерть
30.11.1997