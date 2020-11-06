Игнатьев Лев Анатольевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1925
Дата смерти06.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1925
Работа или профессия
Неизвестно
стармех, водитель троллейбуса
Бракосочетание
10.10.1957
Рождение ребёнка
25.09.1958
Дочь: Пархоменко (Игнатьева) Марина Львовна
Мать ребёнка: Игнатьева (Ершова) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
25.04.1960
Дочь: Белокузова (Игнатьева) Ольга Львовна
Мать ребёнка: Игнатьева (Ершова) Людмила Васильевна
Смерть
06.11.2020