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Игнатьев Лев Анатольевич

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

17.02.1925

Дата смерти

06.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1925

Отец: Игнатьев Анатолий Архипович

Мать: Игнатьева (Малышева) Людмила Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
стармех, водитель троллейбуса
Бракосочетание
10.10.1957

Жена: Игнатьева (Ершова) Людмила Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.09.1958

Дочь: Пархоменко (Игнатьева) Марина Львовна

Мать ребёнка: Игнатьева (Ершова) Людмила Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.04.1960

Дочь: Белокузова (Игнатьева) Ольга Львовна

Мать ребёнка: Игнатьева (Ершова) Людмила Васильевна

Смерть
06.11.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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