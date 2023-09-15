Пархоменко (Игнатьева) Марина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Игнатьева) Марина Львовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1958

Отец: Игнатьев Лев Анатольевич

Мать: Игнатьева Людмила Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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