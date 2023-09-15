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Пархоменко (Игнатьева) Марина Львовна
Пархоменко (Игнатьева) Марина Львовна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
25.09.1958
Пол
Женский
Отец
Игнатьев Лев Анатольевич
1925 г.р.
Мать
Игнатьева (Ершова) Людмила Васильевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1958
Отец:
Игнатьев Лев Анатольевич
Мать:
Игнатьева Людмила Васильевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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