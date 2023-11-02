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Игнатьев Анатолий Архипович

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

13.10.1896

Дата смерти

02.02.1934

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1896

Отец: Игнатьев Архип Иванович

Мать: не указана

Минск, Минск
Работа или профессия
Неизвестно
военный моряк
Бракосочетание
22.02.1923

Жена: Игнатьева (Малышева) Людмила Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЗАГС ВО
Рождение ребёнка
17.02.1925

Сын: Игнатьев Лев Анатольевич

Мать ребёнка: Игнатьева (Малышева) Людмила Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
02.02.1934
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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