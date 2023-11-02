Игнатьев Анатолий Архипович
Место рождения
Дата рождения13.10.1896
Дата смерти02.02.1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1896
Отец: Игнатьев Архип Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
военный моряк
Бракосочетание
22.02.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЗАГС ВО
Рождение ребёнка
17.02.1925
Мать ребёнка: Игнатьева (Малышева) Людмила Николаевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
02.02.1934
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край