Ершова (Васильева) Зоя Николаевна
Место рождениядеревня Мальцево
Дата рождения09.11.1910
Дата смерти18.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Мальцево
Бракосочетание
21.02.1929
Костромская губерния Солигалический уезд Корцовская волость село Жар
Рождение ребёнка
24.11.1929
Дочь: Кезанова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ершов Василий Степанович
Костромская губерния Солигалический уезд Корцовская волость деревня Мальцево
Рождение ребёнка
21.03.1935
Дочь: Игнатьева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Ершов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1982