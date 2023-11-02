Ершова (Васильева) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Васильева) Зоя Николаевна

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Место рождения

деревня Мальцево

Дата рождения

09.11.1910

Дата смерти

18.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Мальцево
Бракосочетание
21.02.1929

Муж: Ершов Василий Степанович

Костромская губерния Солигалический уезд Корцовская волость село Жар
Рождение ребёнка
24.11.1929

Дочь: Кезанова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ершов Василий Степанович

Костромская губерния Солигалический уезд Корцовская волость деревня Мальцево
Рождение ребёнка
21.03.1935

Дочь: Игнатьева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Ершов Василий Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Василий Степанович

Смерть
18.02.1982
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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