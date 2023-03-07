Нарышкина (Овсянникова) Антонина Никаноровна
Место рождения
Дата рождения28.11.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Бракосочетание
16.07.1962
Орловская область
Рождение ребёнка
19.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нарышкин Василий (Стефанович)
Рождение ребёнка
04.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нарышкин Василий (Стефанович)
Работа или профессия
Неизвестно
Сестра-хозяйка
Место жительства
Неизвестно