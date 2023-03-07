Нарышкина (Овсянникова) Антонина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарышкина (Овсянникова) Антонина Никаноровна

Нарышкина (Овсянникова) Антонина Никаноровна

avatar

Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

28.11.1939

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Овсянников Никанор Андреевич

Мать: Овсянникова Анастасия Егоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
16.07.1962

Муж: Нарышкин Василий (Стефанович)

Орловская область
Рождение ребёнка
19.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нарышкин Василий (Стефанович)

Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нарышкин Василий (Стефанович)

Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сестра-хозяйка
Место жительства
Неизвестно
Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close