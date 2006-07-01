Нарышкин Василий (Стефанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарышкин Василий (Стефанович)

Нарышкин Василий (Стефанович)

avatar

Место рождения

Макеевский, Орловская область

Дата рождения

28.10.1938

Дата смерти

01.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938

Отец: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич

Мать: Татьяна Николаевна

Макеевский, Орловская область
Бракосочетание
16.07.1962

Жена: Нарышкина Антонина Никаноровна

Орловская область
Рождение ребёнка
19.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нарышкина Антонина Никаноровна

Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нарышкина Антонина Никаноровна

Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр
Место жительства
Неизвестно
Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
01.07.2006
Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close