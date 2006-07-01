Нарышкин Василий (Стефанович)
Место рожденияМакеевский, Орловская область
Дата рождения28.10.1938
Дата смерти01.07.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938
Макеевский, Орловская область
Бракосочетание
16.07.1962
Орловская область
Рождение ребёнка
19.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нарышкина Антонина Никаноровна
Рождение ребёнка
04.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нарышкина Антонина Никаноровна
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.2006