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Пестов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

25.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Пестов Иван Никифоров

Мать: Пестова Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
12.11.1844

Сын: Пестов Михайла Иванов

Мать ребёнка: Пестова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
06.11.1845

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Анна Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.04.1846
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
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