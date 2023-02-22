Пестов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти25.04.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Пестов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
12.11.1844
Мать ребёнка: Пестова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.11.1845
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Анна Григорьевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.04.1846
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь