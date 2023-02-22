Пестова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1844
Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1845
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно