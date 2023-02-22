Пестова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1844

Сын: Пестов Михайла Иванов

Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1845

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Пестов Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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