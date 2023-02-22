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Пестов Иван Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

10.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Пестов Никифор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Пестов Иван Иванович

Мать ребёнка: Пестова Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пестов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пестова Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пестов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пестова Евдокия Афанасьева

Смерть
10.06.1848
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
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