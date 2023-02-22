Пестов Иван Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти10.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Пестов Никифор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пестов Иван Иванович
Мать ребёнка: Пестова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Пестова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Пестова Евдокия Афанасьева
Смерть
10.06.1848
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь