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Колгатин Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Около 1835

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Колгатин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Колгатина Анисия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1820

Дочь: Колгатина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Колгатина Евдокия Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1823

Сын: Колгатин Савелий Иванович

Мать ребёнка: Колгатина Евдокия Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Колгатина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Колгатин Емельян Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Емельян Петров - приемуш из удельных крестьян Ивана Семенова Колгатина.
Рождение ребёнка
1828 или 1830

Сын: Колгатин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Колгатина Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгатина Евдокия Афанасьевна

Смерть
Около 1835
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