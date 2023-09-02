Колгатин Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиОколо 1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Колгатин Семен
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Колгатина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1820
Дочь: Колгатина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Колгатина Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.04.1823
Сын: Колгатин Савелий Иванович
Мать ребёнка: Колгатина Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Колгатина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Колгатин Емельян Лазаревич
Емельян Петров - приемуш из удельных крестьян Ивана Семенова Колгатина.
Рождение ребёнка
1828 или 1830
Мать ребёнка: Колгатина Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1835