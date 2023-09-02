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Колгатин Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 или 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1830

Отец: Колгатин Иван Семенович

Мать: Колгатина Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Колгатина Марина Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Колгатин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1855

Сын: Колгатин Илья Филиппович

Мать ребёнка: Колгатина Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1857

Сын: Колгатин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Колгатина Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1859

Сын: Колгатин Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Колгатина Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1862

Сын: Колгатин Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Колгатина Гликерия Ивановна

Бракосочетание
18.09.1863

Жена: Колгатина Варвара Афанасьевна

Второй брак для Филиппа Иванова Колгатина и Варвары Афанасьевой Ширихиной.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгатина Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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