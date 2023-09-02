Колгатин Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 или 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1830
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Колгатина Марина Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Колгатин Михаил Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1855
Мать ребёнка: Колгатина Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1857
Мать ребёнка: Колгатина Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1859
Сын: Колгатин Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Колгатина Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1862
Сын: Колгатин Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Колгатина Гликерия Ивановна
Бракосочетание
18.09.1863
Второй брак для Филиппа Иванова Колгатина и Варвары Афанасьевой Ширихиной.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно