Колгатина Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1820

Дочь: Колгатина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колгатин Иван Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1823

Сын: Колгатин Савелий Иванович

Отец ребёнка: Колгатин Иван Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828 или 1830

Сын: Колгатин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Колгатин Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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