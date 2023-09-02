Колгатина Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1820
Дочь: Колгатина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колгатин Иван Семенович
Рождение ребёнка
24.04.1823
Сын: Колгатин Савелий Иванович
Отец ребёнка: Колгатин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1828 или 1830
Отец ребёнка: Колгатин Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно