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Колгатина Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

18.05.1863

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1855

Сын: Колгатин Илья Филиппович

Отец ребёнка: Колгатин Филипп Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1857

Сын: Колгатин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Колгатин Филипп Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1859

Сын: Колгатин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Колгатин Филипп Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1862

Сын: Колгатин Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Колгатин Филипп Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Филипп Иванович

Смерть
18.05.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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