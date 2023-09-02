Колгатина Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти18.05.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1855
Отец ребёнка: Колгатин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1857
Отец ребёнка: Колгатин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1859
Сын: Колгатин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Колгатин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1862
Сын: Колгатин Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Колгатин Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1863