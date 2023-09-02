Колгатин Емельян Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Колгатин Иван Семенович
Дочь: Колгатина Устиния Емельяновна
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна
Дочь: Колгатина Ксения Емельяновна
Сын: Грошиков Иван Емельянович
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна
Дочь: Малахова Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна
Дочь: Колгатина Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна
Сын: Колгатин Никифор Емельянович
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна
Дочь: Колгатина Агриппина Емельяновна
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна
Сын: Колгатин Павел Емельянович
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна
Сын: Колгатин Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна