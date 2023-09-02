Колгатин Емельян Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатин Емельян Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Колгатин Иван Семенович

Мать: не указана

Емельян Петров - приемуш из удельных крестьян Ивана Семенова Колгатина.
Рождение ребёнка
07.10.1845

Дочь: Колгатина Устиния Емельяновна

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Колгатина Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1853

Сын: Грошиков Иван Емельянович

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1855

Дочь: Малахова Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1857

Дочь: Колгатина Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1858

Сын: Колгатин Никифор Емельянович

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1859

Сын: Тихонов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1862

Дочь: Колгатина Агриппина Емельяновна

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1863

Сын: Колгатин Павел Емельянович

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1866

Сын: Бирюков Фома Емельянович

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1867

Сын: Колгатин Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Колгатина Анна Варфоломеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгатина Анна Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно
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