Монвиж-Монтвид Станислав Христофорович После 1669 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Станислав Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1669

Отец: Монвиж-Монтвид (Monwiz) Христофор (Krzysztof)

Мать: Монвиж-Монтвид (Воронцова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монвиж-Монтвид (Козловская) Елена

Рождение ребёнка
30.07.1718 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Игнатий (Ignacy) Станиславович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Козловская) Елена

В «Свидетельстве Могилевского дворянского собрания» на Михаила Монвиж-Монтвида указано 30 июля 1718 года, а в свидетельствах на Антона и Станислава - 30 июня.
Рождение ребёнка
13.06.1728 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Антон (Antoni) Станиславович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Козловская) Елена

Смерть
Неизвестно

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