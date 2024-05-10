Монвиж-Монтвид Станислав Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1669
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1718 ст.
В «Свидетельстве Могилевского дворянского собрания» на Михаила Монвиж-Монтвида указано 30 июля 1718 года, а в свидетельствах на Антона и Станислава - 30 июня.
Рождение ребёнка
13.06.1728 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Антон (Antoni) Станиславович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Козловская) Елена
Смерть
Неизвестно