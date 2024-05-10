Монвиж-Монтвид (Козловская) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1718 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Игнатий (Ignacy) Станиславович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Станислав Христофорович
В «Свидетельстве Могилевского дворянского собрания» на Михаила Монвиж-Монтвида указано 30 июля 1718 года, а в свидетельствах на Антона и Станислава - 30 июня.
Рождение ребёнка
13.06.1728 ст.
Смерть
Неизвестно