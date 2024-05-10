Монвиж-Монтвид (Козловская) Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид (Козловская) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монвиж-Монтвид Станислав Христофорович

Рождение ребёнка
30.07.1718 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Игнатий (Ignacy) Станиславович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Станислав Христофорович

В «Свидетельстве Могилевского дворянского собрания» на Михаила Монвиж-Монтвида указано 30 июля 1718 года, а в свидетельствах на Антона и Станислава - 30 июня.
Рождение ребёнка
13.06.1728 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Антон (Antoni) Станиславович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Станислав Христофорович

Смерть
Неизвестно

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