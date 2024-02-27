Монвиж-Монтвид (Monwiz) Христофор (Krzysztof)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.11.1668
Рождение ребёнка
До ?.09.1669 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Антон (Antoni) Христофорович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Александра
Рождение ребёнка
После 1669
Сын: Монвиж-Монтвид Станислав Христофорович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Александра
Смерть
Неизвестно