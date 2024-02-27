Монвиж-Монтвид (Monwiz) Христофор (Krzysztof) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монвиж-Монтвид (Monwiz) Христофор (Krzysztof)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1649

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.11.1668

Жена: Монвиж-Монтвид Александра

Рождение ребёнка
До ?.09.1669 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Антон (Antoni) Христофорович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Александра

Рождение ребёнка
После 1669

Сын: Монвиж-Монтвид Станислав Христофорович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Александра

Смерть
Неизвестно
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